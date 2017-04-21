Balıkesir'de 'Gyrocopter' Kazası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde havalanan "gyrocopter" (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) araziye düştü.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pilot Yücel Yondemir'in, kendisine ait "gyrocopter" ile Koca Seyit Havalimanı'ndan kalktığı sırada ters rüzgara kapılarak kaza geçirdiğini söyledi.



Sırmalı, pistin yanındaki araziye düşen "gyrocopter"in pilotunun, kazadan yara almadan kurtulduğunu anlattı.