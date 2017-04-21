Balıkesir'de "gyrocopter" kazası



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kalkış yapmak isterken ters rüzgar nedeniyle savrulan 2 kişilik gyrocopterin kanadında hasar meydana gelirken, pilotu Yücel Yondemir olayı yara almadan atlattı.



Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda bugün saat 13.00 sıralarında Yücel Yondemir'in kullandığı 2 kişilik gyrocopter, havalanmak istediği sırada esen ters rüzgar nedeniyle pistin dışına savruldu. Yere çarpma sonucu pervanesi zarar gören hava aracına Koca Seyit Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, tedbir amaçlı olarak müdahalede bulundu. Gyrocopteri kullanan Yondemir ise olaydan yara almadan kurtuldu.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da olay hakkında bilgi verip, "Yücel Yondemir'in kendisine ait gyrocopter ile Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkışı yaptığı sırada ters rüzgara kapılmış, bir kırım gerçekleşti. Ancak pilot kazadan yara almadan kurtuldu" dedi.



Gyrocopterin pist dışında olması nedeniyle, uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.