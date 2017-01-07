Balıkesir'de gün içinde yağmur, gece kar etkili oldu



BALIKESİR'de gün boyu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle evleri su bastı. Yağmur akşam saatlerinde yerini kara bırakırken, şehir beyaza büründü.



Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyun aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Akşam saatlerinde ise yağmur yerini kara bıraktı. Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaptı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir-Bursa, Balıkesir-Çanakkale, Balıkesir-İzmir karayollarında, araçların zincirsiz yola çıkmasına izin vermezken, UMKE ve AFAD ekipleri de olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor.



Balıkesir Valiliği, 7 Ocak Cumartesi Günü eğitim öğretime devam eden, bilim sanat merkezi, ortaokul ve liselerdeki destekleme kursları, özel etüt merkezleri ve temel liselerdeki kurslar, halk eğitimi ve yaygın eğitim merkezlerindeki kursları yoğun kar yağışı nedeniyle tatil etti.



Meteoroloji yarından itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-15 derece altında olacağını bildirdi.