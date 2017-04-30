Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, istihbarat bilgileri çerçevesinde sabah düğmeye basan polis, erken saatlerde şüpheli evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayda 7 kişi yakalanırken, ikametlerde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet mermi bulundu. Kişilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR