Balıkesir'de Fuhuş Operasyonu Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Balıkesir'de para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 10'u kadın toplam 18 kişi adliyeye sevk edildi.



Balıkesir'de para karşılığında fuhuş, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen şahıslar polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. 10'u bayan toplamda 18 kişi bugün adliyeye çıkarıldı.



Fuhuş katalogundan pazarlık



Öte yandan fuhuş pazarlığı yapan şahısların pazarladıkları kadınların fotoğraflarını katalogdan gösterdiği tespit edildi. Yakalanan şahısların fuhuş için belirli miktarlarda ücret karşılığı anlaştıktan sonra ise ikameti olmayan müşteriler için özel olarak kiraladıkları evlerde, kendilerine ait evlerinde veya müşterilerin evlerine giderek fuhuş yaptıkları öğrenildi. Şahısların adliyedeki sorgusu sürüyor. - BALIKESİR