Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Balıkesir'de Fetö/pdy Soruşturmasında 8 Tutuklama
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
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