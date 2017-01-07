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Balıkesir'de Fetö/pdy Soruşturmasında 8 Tutuklama

Balıkesir'de Fetö/pdy Soruşturmasında 8 Tutuklama

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de Fetö/pdy Soruşturmasında 8 Tutuklama

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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