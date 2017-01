Balıkesir'de Fetö/pdy Soruşturması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce açığa alınan biri komiser 5 emniyet mensubundan 3'ü tutuklandı.



Bandırma Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce açığa alınan komiser M.E. ile polis memurları B.Ö, C.Ö, A.T. ve N.K. gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, B.Ö. ve C.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.