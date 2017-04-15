Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 31 eski kamu çalışanından 18'i tutuklandı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i cezaevine gönderildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.