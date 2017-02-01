Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve ilçe emniyet müdürlüğünde sorguları tamamlanan Ö.T, N.Ö, G.G, H.P, N.K. ve M.G. bugün adliyeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan zanlılardan, Z.Ö. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında firari olan Edremit Gençlik Eğitim ve Spor Derneği yöneticisi 3 kişinin de arandığı bildirildi.