Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.



Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında esnaf ve ağırlıklı olarak ev hanımlarının da bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.



Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8'i gözaltına alındı. Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.Ş. ile Ş.Ö. tutuklanırken, G.A, H.G, L.A, N.K, M.Ü. ve M.A. ise adli· kontrol şartıyla serbest bırakıldı.