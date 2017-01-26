Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında esnaf ve ağırlıklı olarak ev hanımlarının da bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8'i gözaltına alındı. Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.Ş. ile Ş.Ö. tutuklanırken, G.A, H.G, L.A, N.K, M.Ü. ve M.A. ise adli· kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
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