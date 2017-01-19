Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 28 kişi gözaltına alındı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları iddia edilen 39 zanlı hakkında arama ve yakalama kararı çıkartıldı.



Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlı aranıyor.