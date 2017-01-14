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Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları belirlenen biri infaz koruma memuru 3 kişi, gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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