Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları belirlenen biri infaz koruma memuru 3 kişi, gözaltına alındı.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.
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