Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 20 infaz koruma memuru yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, ilçede infaz koruma memuru olarak görev yapan 20 kişinin evine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 20 kişi Bandırma Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 20 infaz koruma memuru yakalandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 20 infaz koruma memuru yakalandı.
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