Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 16 kişinin il genelindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı operasyonda, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.
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