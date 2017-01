Balıkesir'de Ekmeğe 25 Kuruş Zam Gelecek

Balıkesir genelinde ortalama 1 liradan satışa sunulan ekmeğin, yakın zamanda 1 lira 25 kuruştan satılacağı belirtildi.



Edremit Lokantacılar Köfteciler ve Fırıncılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada Balıkesir'in bazı ilçelerinde rekabet dolayısıyla 50 kuruşa satılan 250 gram ağırlığındaki ekmeğin, şu an piyasa satış fiyatının 1 lira olduğunu söyledi.



Rekabetin sona erdiğini ve artık yeni dönemde ekmeğin zamlanacağını ifade eden Dürüst, "Üç yıldır zam yapılmayan ekmek, yakın zamanda gramajı değişmeden 1 lira 25 kuruştan satışa sunulacak. Edremit'te bazı fırınlar arasında ekmek rekabeti vardı. Bu rekabetin, yaptığımız girişimlerle önüne geçtik. Çünkü 250 gram ekmek 50 kuruştan satılıyordu. Normalde piyasası 1 lira." dedi.



15 Temmuz sürecinde ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandığını, una, işçiliğe, mazota zamlar geldiğini ifade eden Dürüst, şunları kaydetti:



"Bu sıkıntılı dönemde bizler elimizi taşın altına kolduk. Ekmeği çok ucuz fiyatla sattırmak istedik. Ama sıkıntılar artınca bıçak kemiğe dayandı ve 3 yıldır zam gelmeyen ekmeğe artık zam yapılması kararlaştırıldı. 250 gram olarak tanesi 1 liradan satılan ekmeğimizi, gramajı aynı kalmak kaydı ile 1 lira 25 kuruşa satacağız. Artık her şey çok pahalandı. Bizim de maliyetlerimiz çok yükseldi. Gönül isterdi ki, halkımıza hep ucuz ekmek yedirelim. Biz de 1 lira olan ekmeğin fiyatını önümüzdeki günlerde 1 lira 25 kuruştan satmaya başlayacağız."