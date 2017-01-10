Balıkesir'de Eğitime Kar Engeli

Balıkesir'in bir çok ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Bandırma, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Marmara, Gönen, Savaştepe, Manyas, Balya, İvrindi, Susurluk ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.



Ayrıca Erdek ve Havran ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.