Balıkesir'de Eğitime Kar Engeli

Balıkesir'in üç ilçesinde tüm, bir ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Dursunbey ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.



Erdek ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildi.



Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.