Balıkesir'de Eğitime Kar Engeli

Balıkesir'de, Bandırma ilçesinden sonra 8 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Bandırma ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.