Balıkesir'de, Davullu Zurnalı Yıkım

Balıkesir'de, Roman vatandaşların yaşadığı mahallede, davullu zurnalı yıkım yapıldı. Evleri yıkılan Romanlar için yaptırılan 34 daire, sahiplerine teslim edildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 2. Gündoğan Mahallesi'ndeki meydanda Roman vatandaşlara konut teslimi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir bütün olduğunu söyledi.



Roman vatandaşları güvenlik güçlerinin yardımıyla oturdukları yerden çıkarmak istemediklerini, bunun için de onlara ev yaptıklarını belirten Uğur, "Yeni Türkiye'de Roman kardeşlerimizin eğitim, istihdam ve barınma konularında problemleri bir bir ortadan kalkıyor." diye konuştu.



Mahallenin kadastro çalışmalarının 1963'te kesinleştiğini hatırlatan Uğur, şunları kaydetti:



"Gündoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki vatandaşlar, 648 ada 5 nolu kadastro parselinden hisseli arsa tapusu satın almış ve 1985'e kadar halen oturdukları evleri yapmışlardır. Balıkesir Belediyesinin 1990'da yaptığı imar uygulaması sonucunda Yıldırım Caddesi'ndeki vatandaşlarımızın evleri, imar yolunda kaldığından, 3949 ve 3950 nolu imar adasından hak sahiplerine imar parselleri verilmiştir. Şehir trafiğini rahatlatacak olan açılması planlanan yeni arter, Sıtkı Yırcalı Caddesi'nden Yıldırım Caddesi, Rüzgar Caddesi ve Savaştepe Caddesi'ne bağlanan adliye kavşağına kadar uzanan yaklaşık 5 kilometrelik bir alternatif güzergah olacaktır. Yıldırım Caddesi'ndeki vatandaşlara ait evlerinin yerine hemen yan parselde yapılan toplam 11 blok, 34 daireden oluşan konutları yaptık. Toplam inşaat alanı yaklaşık 3 bin metrekare, toplam yatırım bedeli ise 6 milyon lira."



"Hep beraber bir milletiz"



Törene katılan Başbakan Danışmanı Metin Özçeri de Roman vatandaşlara ev verme projesinin ülkeye örnek olduğunu belirtti.



Roman vatandaşların yüzyıllardır Anadolu topraklarında yaşamını sürdürdüğünü anlatan Özçeri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'tek bayrak, vatan, millet, devlet' diyor. Bu yüzden referandum bizim için çok önemli. Roman kardeşlerimden referandum da 'Evet' demelerini istiyorum. İskan Yasası'nda 1934'te bir yasa vardı, 'Çingeneler, casuslar, göçebeler sınır dışı edilir.' diye. O madde, AK Parti döneminde, 2006'da ortadan kaldırıldı. Sözlük ve ansiklopedilerde, Romanlar hakkında ne kadar hak etmedikleri sıfatlar varsa kaldırıldı. Biz, hep beraber Türkiye ve hep beraber bir milletiz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan 34 daire sahiplerine teslim edildi. Daha sonra iş makinesine binen Uğur, davul ve zurnalar eşliğinde ilk yıkımı gerçekleştirdi.