Balıkesir'de Cinayet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde genç bir kadının, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nde ikamet eden Ü.Ç. (25) ve Pınar Ç. (22) çiftinin evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları polise ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen ekipler, Pınar Ç'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Pınar Ç'nin kafasından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda katil zanlısının Ü.Ç. olduğu ihtimali üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı. Ü.Ç'nin aracı bir süre sonra Kadıköy Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.