Balıkesir'de CHP'li Kadınlardan 'Yeni Anayasa' Tepkisi

BALIKESİR'de, CHP'li bir grup kadın, anayasa değişikliği referandumu için partinin ülke genelinde başlattığı 'ayağa kalkıyoruz' eylemine destek verdi.



Anayasa değişikliğini rejim değişikliği olarak değerlendiren CHP'nin "16'sında saat 16.00'da, 17'sinde saat 17.00'de, 18'inde saat 18.00'de tüm Türkiye'de aynı anda; evde, işte, okulda, sokakta, her neredeysek diktaya karşı bir dakika ayağa kalkıyoruz" sloganıyla başlattığı eylem, Balıkesir'de de gerçekleştirildi. CHP İl Kadın Kolları'na üye yaklaşık 15 kadın, Alihikmetpaşa Meydanı'nda saat 16.00'da, 2 dakika boyunca ayakta durdu.



Duran adam eylemini de anımsatan etkinlik sonrası konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit, "Biz sivil toplum örgütleriyle birlikte diktatörlük yasasına karşı ayağa kalkıyoruz. Atamıza ve cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Nasıl 10 Kasım'da 9'u 5 geçe yaşam duruyorsa, bizde bunu yaptık. Önümüzdeki 2 gün daha bu eylem sürecek. Biz CHP'li kadınlar olarak, sonuna kadar Atatürk ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağız" dedi.



Bunun doğaçlama gelişen bir eylem olduğu için katılımın fazla olmadığını belirten Yiğit, eylemi önümüzdeki 2 gün değişik yerlerde sürdüreceklerini söyledi.



Balıkesir Emniyeti'nde görevli sivil polislerin izlediği eylem, topluluğun dağılmasıyla sona erdi.



- Balıkesir