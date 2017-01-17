Balıkesir'de CHP'li Kadınlar Eylemi Sürdürdü

BALIKESİR'de CHP'li kadınların dün ilkini yaptığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi bugün de sürdü.



CHP Balıkesir İl Kadınlar Kolları'nın, anayasa değişikliği referandumu için dün Alihikmetpaşa Meydanı'nda başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi, bugün Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeli önünde sürdü. Saat 17.00'de gerçekleştirilen eyleme; CHP İl Başkanı Ender Biçki, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Yusuf Yüksel, bazı parti yöneticileri ve vatandaşlar da destek verdi. Partililer 2 dakika boyunca ayakta durdu.



CHP İl Başkanı Ender Biçki, "Rejim değişikliğine ve tek adam rejimine karşı çıkmak için, Türkiye'yi tek adam yönetimine teslim etmemek için ayağa kalkıyoruz" diye konuştu. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit ise eylemin yarın da yapılacağını belirterek, "Eylemlerimiz 16 Ocak'ta saat 16.00'da başlamıştı. Bugün 17 Ocak'ta saat 17.00'de bir kez daha bir aradayız. Yarın da 18 Ocak'ta saat 18.00'de Kızılay Caddesi'nde Altıeylül Ortaokulu'nun önünde buluşacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan herkesi yarın da dikta rejimine hayır demek için eylemimize bekliyoruz" dedi. - Balıkesir