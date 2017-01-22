Balıkesir'de Bozulan Yollara Bakım Onarım Yapılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar ve yağmur yağışları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Karesi ve Altıeylül ilçelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler Edremit'te çalışmalarını sürdürmeye başladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkili olan kar ve yağmurların sebep olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışları nedeniyle kapanan yollarda yapılan kar küreme çalışmaları ve ardından yağan yağmurlar sonrası yollarda oluşan bozulmalar için onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.



Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki kırsal mahallelerde onarım ve bakım çalışmalarını tamamlayan ekipler Edremit ilçesinde çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi ekipleri yollarda oluşan bozulmalar için Soğuk Asfalt Makinesi Jetpatcher'i kullanıyor. Fabrikada üretim gerektirmeden olduğu yerde asfalt üretebilen Jetpatcher ile hızlı bir şekilde onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, ihtiyaç olan tüm ilçelerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürecek. - BALIKESİR