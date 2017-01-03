Balıkesir'de Boşa Akan Sıcak Su Şimdi Bir İlçeyi Isıtıyor!

Balıkesir Sındırgı Belediyesinin 2008'te 25 yıllığına "yap-işlet-devret" modeliyle hayata geçirdiği projeyi yürüten firmanın genel müdürü Arif Uslu, bölgenin yaklaşık 30 yıllık hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

Projeyle, Ulus Dağı'nın eteklerindeki Hisaralan Bölgesi'nde çıkan sıcak suyun ilçeye getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Uslu, 100 derecenin üzerinde sıcaklığa sahip suyun projeden önce yıllarca Çaygören Barajı'na aktığını, değerlendirilemediğini anlattı.

10 MİLYON DOLARLIK MALİYETLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hisaralan'dan Sındırgı'ya Türkiye'nin en uzun jeotermal boru hattını döşediklerini dile getiren Arif Uslu, şöyle konuştu:

"İlk başta proje kapsamında 2 bin 250 konutun ısıtılması planlandı. Sonradan hedef, 4 bin 500 konuta yükseltildi. Yaklaşık 23 kilometrelik isale hattıyla suyu ilçe merkezine getirdik. Bunu 10 milyon dolarlık maliyetle gerçekleştirdik. 106 derecelik sıcak suyu ilçe merkezine 102 dereceyle alabiliyoruz. Sadece birkaç derecelik kayıpla getirdik. Bu suyu, ısınma amaçlı 2014'ün Kasım ayından itibaren konutlara vermeye başladık."



2016 SONU İTİBARIYLA BİN 500 KONUT ISINIYOR

Uslu, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın da destekleriyle ilçedeki kamu binaları ile konutların bu suyla ısıtıldığını belirterek, "2015'te 800 konut ısıtılırken, 2016 sonu itibarıyla rakam bin 500'e ulaştı. Sisteme dahil olan konutlara 24 saat sıcak su veriyoruz. Doğalgaza, petrole bağımlı olmadan çok ucuza ısınıyorlar. 2017 sonunda ise 2 bin 500 konutu projeye dahil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

HAVA KİRLİLİĞİNDEKİ AZALMA FARK EDİLİYOR

Jeotermal kaynağın ucuz ve temiz olmasının Sındırgı'ya hem ekonomi hem de çevre açısından büyük fayda sağladığını vurgulayan Arif Uslu, ilçe merkezinde hava kirliliğindeki azalmanın fark edilmeye başlandığını söyledi.

İlçede seracılığın gelişmesinin de sıcak suya bağlı olduğuna dikkati çeken Uslu, "Bölgede seracılık çok gelişmiş durumda. Sıcak suyun verilmesiyle hem maliyetleri düşecek hem de üretimleri artacak. İlçe sıcak suyun avantajıyla seracılıkta önemli bir potansiyel olabilir." diye konuştu.