Balıkesir'de Bomba Paniği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personelinin hizmet araçlarını park ettiği otoparka bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.



Balıkesir'in en işlek caddelerinden Salih Tozan Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının karşısında bulunan açık otoparkının duvarına konulan kadın çantası paniğe sebep oldu. Şüpheli çanta ihbarını alan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak, vatandaşları yaklaştırmadı. Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Şüpheli çantayı inceleyen bomba imha uzmanı, çantanın bir kadına ait olduğunu ve içinde makyaj malzemeleri olduğunu belirledi. Boş çıkan çantanın içindeki malzemeler bir tutanak ile karakol polisine teslim edildi. - BALIKESİR