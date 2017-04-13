Balıkesir'de Bir Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde genç bir kadının eşi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.



Edinilen bilgilere göre, Altınoluk Mahallesi'nde ikamet eden Ü.Ç. (25) ve Pınar Ç. (22) çiftinin evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Pınar Ç'nin cansız bedenini buldu. Yapılan olay yeri incelemesinde Pınar Ç'nin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, katil zanlısının Pınar Ç.'nin eşi Ü.Ç. olduğu ihtimali üzerindu duruyor. Şüphelinin aracı bir süre sonra Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu. Pınar Ç.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. - BALIKESİR