Balıkesir'de Alanda ve Balkonda Halaylı Kutlama
BALIKESİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen emekçiler, bir kez daha taleplerini dile getirdi.
BALIKESİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen emekçiler, bir kez daha taleplerini dile getirdi.
Balıkesir'de TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar, Eğitim-İş, Akademik Odalar Birliği, CHP, Emeğin Partisi, Birleşik Haziran Hareketi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği destek verdi. Saat 10.30'da Bahçelievler Mahallesi'nde, Çarşamba Pazarı alanında toplanan emekçiler, tek tek polis kontrolünden geçti. Kortej sıkı güvenlik önlemleri altında, saat 11.00'de 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı dev pankartla, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla 100'üncü Yıl Caddesi, Mehmetçik ve Stadyum caddelerinden Kuvayi Milliye Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte bir apartmanın inşaatında çalışan işçiler ilginç görüntüler oluşturdu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalışan emekçiler, korteji el sallayarak selamladı. Bazı vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından Türk bayrakları sallayarak ve oynayarak emekçilere destek verdi.
"İŞ KAZALARI ÖNLENMELİDİR"
Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki kutlama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ankara'ya giderken, İnegöl yakınlarında geçirdikleri kazada hayatını kaybeden kadın işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Meydanda konuşan Türk-İş İl Temsilcisi Ahmet Demirer, emekçilerin yüzlerce yıl süren mücadeleler sonunda elde ettiği hakların ellerinden alınmak istendiğini öne sürerek, "Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Biz insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz iş gücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz" dedi. Emekçilerin isteklerini de bir kez daha dile getiren Demirer, "İş cinayetine dönüşen iş kazaları önlenmelidir. Grevli toplu iş sözleşmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kayıt dışı çalışma sorunu çözülmeli, herkes kayıt altına alınmalıdır. Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükü düşürülmeli, vergi adaletsizliği giderilmelidir" diye konuştu.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kutlamalar, ses sanatçısı İlhan Altın'ın konseri ve kutlamaya katılanların hep birlikte halay çekmesi ile sona erdi.
- Balıkesir