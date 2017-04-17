Balıkesir'de AK Parti ve MHP Sonuçtan, CHP İse Orandan Memnun

BALIKESİR'de, 'hayır' oylarının önde olduğu referandum sonuçları CHP'yi sevindirdi.



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, seçim sonucunu değerlendirdi. 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumda büyük bir mücadele verdiklerini belirten Demiraslan, "Bugün şükürler olsun ki büyük mücadelenin sonu 'evet'in zaferiyle sonuçlanmıştır. Çünkü bu zafer yedi düvele karşı kazanılmıştır. Referandumda Türkiye'nin iradesine meydan okuyan herkes kaybetmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ciddi bir adım atılmış, millet iradesi sandığa yansımıştır" dedi.



CHP'YE GÖRE, TARİHİ ZAFER



CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki ise 16 Nisan'daki referandumda Balıkesir'de tarihi bir başarı yakaladıklarını, AK Parti'nin ise devletin ve belediyelerin tüm imkanlarını kullanmasına rağmen başarısız olduğunu söyledi. Biçki'nin değerlendirmesi şöyle:



"Seçmenin yarısının 'hayır' dediği ve kabul etmediği anayasa değişikliği maddeleri ile Türkiye'nin yönetilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Balıkesir'de ise tarihi bir başarı yakaladığımızı söyleyebilirim. AK Parti'nin Balıkesir'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile 'açılış' adı altında yaptığı mitinglere, birçok bakanın Balıkesir'e gelmesine, birçok bürokratın 'evet' için çalışmasına, devletin tüm olanaklarını kullanmalarına, tüm billboard'ları, gazeteleri içine alan reklam gücüne, sayısız aracına, Büyükşehir Belediyesi ile merkezdeki Karesi ve Altıeylül belediyelerinin tüm çabalarına karşın başarısız olması dikkat çekicidir. Referandumda 'evet' için çalışan AK Parti ile MHP'nin Balıkesir'de toplamda oy oranı yüzde 60.29'du. Balıkesir'de yüzde 45'lik 'evet'e karşı, yüzde 55 'hayır' oyu çıktı. 20 ilçemizden 11'i 'hayır' dedi. Merkezdeki iki ilçe Karesi ve Altıeylül'de ise sonuçlar neredeyse başabaş oldu. Bu sonuçta kısıtlı olanaklarına karşın büyük özveri ile çalışan CHP örgütlerinin büyük payı olduğunu düşünüyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun 'hayır' için çalışan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."



MHP'YE GÖRE ÖNEMLİ OLAN SONUÇ



MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı ise referandum sonrası "önemli olan sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu. Atıcı şunları söyledi:



"Öncelikle Türkiye, demokrasi anlamında kazanmıştır. Her şeye rağmen demokrasi anlamında kazanımlarımız vardır. Anayasa değişikliğinde ilk 4 hatta 6 maddenin değiştirilmemesi, bu maddeler için girişimde bile bulunulmaması da olumludur. Önemli olan sonuçtur, 'evet' oyunun çıkmasıdır. Referandum sonucunda Türkiye önemli bir aşamaya geldi. Önü açıldı. Şimdi 2019'da bir seçime gideceğiz. Belli yerler kendini irdelemelidir. Referandum sürecinde MHP Türkiye'nin bekası için dik durmuş ve gereğini yapmıştır. Şimdi iktidar partisi de gereğini yapmalıdır."



Balıkesir'deki sonuçları da değerlendiren Atıcı, "Sonuç olarak her parti içinde 'evet' ve 'hayır' diyenler vardı. AK Parti'de 'hayır', CHP'de 'evet' diyen olduğu gibi bizde de böyle tercihler çıktı. Ama dediğim gibi önemli olan sonuçtur. Yine de herkesin bu sonuçları iyi irdelemesi gerektiğine inanıyorum."



İŞ DÜNYASI YENİ SİSTEMDEN UMUTLU



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur'un oğlu olan Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Türkiye'nin artık ekonomiye odaklanması gerektiğini söyledi. Başkan Uğur, "16 Nisan halk oylaması bitti. Evet çıktı. Süreç tamamlandı. Artık işimize odaklanacağız. Başbakan Binali Yıldırım'ın da dediği gibi referandumda kaybeden yok. Millet kazandı. Şimdi ekonomiye, yeni yatırımlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.



Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler istikrarın önemine dikkat çekerken, yeni sistemin iş dünyasının önünü açacağını bildirdi. Ermişler, "Yeni sisteme tam olarak 3 Kasım 2019'daki seçimlerin ardından geçilecek. TBMM yeni sistem ve seçimle ilgili düzenlemeleri yapacak. İş dünyası olarak istikrar istiyoruz. İstikrar ise güçlü devletle olur. Yeni sistemle birlikte iş dünyasının da önü açılacak" diye konuştu.



Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ise, "Yeni sistemin başarılı olmasını diliyorum. İktidar partisinin söylemleri belli. Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da Türkiye'nin ayaklarındaki prangalardan kurtulacağını söylemişti. Cumhurbaşkanımız dünkü konuşmasında yeni sistemle daha süratli, seri işler yapılacağını söyledi. Hayat yaklaşık 1.5 aydır referanduma endekslenmişti. Artık ekonomiye odaklanılmasını bekliyoruz. Yeni projeler üretilmesini, yeni yatırımlar yapılmasını umut ediyoruz. Ekonomi ile ilgili reformların gerçekleştirilmesini, büyüme hızının yukarılara çekilmesini bekliyoruz" dedi.



- Balıkesir