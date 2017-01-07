Balıkesir'de 592 Kırsal Mahallenin Yolu Kapandı

BALIKESİR'de akşam başlayarak tipiye dönüşen yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir il merkezinde kar kalınlığı 15-25 santimetre arasında değişirken, rakımı yüksek ilçelerde 70 santimetreyi buldu. 592 kırsal mahallenin yolu ise ulaşıma kapandı. Balıkesir'de dün akşamdan beri yağan yoğun kar nedeniyle, Erdek'te 14, İvrindi'de 16, Karesi'de 43, Kepsut'ta 63, Manyas'ta 32, Savaştepe'de 38, Sındırgı'da 42, Susurluk'ta 29, Altıeylül'de 79, Balya'da 38, Bandırma'da 24, Bigadiç'te 71, Dursunbey'de 103 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ana arterlerde, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 18 tuzlama ekibi, 50 yol açma ekibiyle aralıksız çalışmalarını yürütüyor. Pek çok kırsal mahalleye de elektrik verilemediği açıklandı. Kar birikmesi nedeniyle kırılan ağaç dalları da altına park eden otomobillere zarar verdi. Pek çok ilçede, ağaç dallarının yoğun kar nedeniyle kırıldığı gözlendi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, son kar yağışı sonrası ilde tüm devlet yollarının açık olduğunu belirtirken, "Kar yağışı öncelikle karayollarında bazı aksamalara sebebiyet verdi. Ancak çok şükür ki büyük bir aksama yok. Trafik çok kısa süreli dursa da, tek şeritli olarak sürekli yolları açık tuttuk. İzmir, Susurluk, Edremit yolu açık kaldı. Şu an sadece Dursunbey yolunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Diğer tüm yollar açık ama tabii ki bu şartlar altında doğal olarak yol kapanmaları da oluyor. Kamyon ve TIR'lar gibi ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmalarına izin vermiyoruz" dedi. Balıkesir'in 20 ilçesinde yağış olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur ise, "Balıkesir'in en güneydeki Ayvalık'ta sıcaklık eksi 2, en yüksek kesimlerdeki Dursunbey'de ise eksi 8 derece. Balıkesir'in 900 köyünün 592'sinde yollar kapalı durumda. Fen İşleri köylerimizde çalışıyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri şehir içinde kaldırımları temizliyor, yolları tuzluyor. Özellikle merkeze yakın köylerin yolları açık. Fen İşleri 18 tuzlama ekibi ile çalışıyor. Ayrıca 50 ayrı yerde, yolların açılması için çalışan ekiplerimiz var" dedi. Öte yandan Balıkesir'i Kepsut ve Dursunbey üzerinden Kütahya'ya bağlayan karayolunun yoğun kar yağışı nedeniyle aralıklarla kapandığı belirtildi. - Balıkesir