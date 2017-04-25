Çanakkale kara savaşlarının 102. yılı dolayısıyla Balıkesir'de "57. Alaya vefa" yürüyüşü yapıldı.



Çoğu gençlerden oluşan grup, sabah namazı vaktinde İmam Hatip Camii'nde bir araya geldi. Namaz sonrası 57. Alayın yemeği olan yarma çorbası ikram edildi. Binlerce gencin ve protokolün iştirakiyle yürüyüş başladı. Mehter eşliğinde yapılan yürüyüşte gençler ve askerler 102 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı. Kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Balıkesir Şehitliği'ne yürüdü. İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı kerim tilavet edildi. Genç bir öğrencinin "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okuması davetlileri hüzünlendirdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halil ibrahim Koyuncu, "57. Alayın kahramanlıklarını andık. 81 vilayette eş zamanlı yürüyüş yapıldı. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilerim. Bugünkü yaşantımızı, ülkemizin menfaatlerinin hepsini onlara borçluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Balıkesir'de güzel bir nesil yetişiyor" dedi.



Tören Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın şehitler için yaptığı dua ile sona erdi. - BALIKESİR