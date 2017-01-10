Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle 567 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Balıkesir Valiliği'nin internet sitesinde yer alana açıklamaya göre, Altıeylül'de 63, Ayvalık'ta 8, Balya'da 37, Bandırma'da 30, Bigadiç'te 15, Dursunbey'de 17, Erdek'te 22, Gönen'de 50, Havran'da 23, İvrindi'de 63, Karesi'de 43, Kepsut'ta 49, Manyas'ta 9, Savaştepe'de 40, Marmara'da 9, Sındırgı'da 58 ve Susurluk'ta 33 olmak üzere 567 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Açıklamada, kapalı yolların açılması için Karayolları, AFAD ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Balıkesir'de 567 Mahalle Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle 567 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle 567 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
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