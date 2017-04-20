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Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com

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Balıkesir, Bigadiç, Deprem