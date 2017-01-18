Balıkesir'de 3'üncü Gün Eylemi

Balıkesir'de, CHP İl Kadın Kolları'nın anayasa değişikliğine karşı "Evde, işte, okulda, sokakta diktaya karşı ayağa kalkıyoruz" sloganıyla başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi, bugün de sürdü.



Balıkesir'de geçen pazartesi günü saat 16.00'da Alihikmetpaşa Meydanı'nda, ertesi gün saat 17.00'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin önünde gerçekleştirilen eylem bugün ise saat 18.00'de, Kızılay Caddesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nun önünde bulunan parkta yapıldı. Eyleme bu kez çok sayıda erkek de destek verdi. Partililer ayakta bekledi ve ellerindeki 'hayır' yazılı kağıtları açtı. Eyleme CHP'li partililerin, yöneticilerin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.



CHP İl Kadınlar Kolu Başkanı Sabriye Yiğit, "Biz zaten kadınlar olarak zor koşullar altında yaşıyoruz. Tek adam anayasası geçerse tamamen evlerimize kapanacağız. Bundan sonra da yapılacak olan herhangi bir eylemde hiç tereddüt etmeden sonuna kadar olacağız. Kim olursa olsun bu ülkenin tek kişiye bağlanmasına, ülkenin diktatörlüğe gitmesine kadınlar olarak kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için de mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



CHP İl Başkanı Ender Biçki, 3 günlük eylemin sona erdiğini belirtirken, "Bundan sonra da rejim değişikliğine karşı tepkilerimizi demokratik bir şekilde değişik eylemlerle devam ettireceğiz" diye konuştu.



Polisin önlem aldığı eylem, grubun sessizce dağılmasıyla sona erdi.