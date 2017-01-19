Balıkesir'de 15 Bin Kişi Yeni Kimlik Başvurusu Yaptı

Yeni çipli kimlik kartları başvuru işlemlerinin 2 Ocak tarihinden itibaren başlamasıyla birlikte, Balıkesir il genelinde yeni kimlik kartı almak için 15 bin civarında vatandaş baş vuruda bulundu.



Balıkesir'de yeni çipli kimlik kartlarını alabilmek için vatandaşlar nüfus idarelerinde yoğunluk oluşturuyor. Balıkesir İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, yaklaşık 6 aydan bu yana Balıkesir'de görev yapmakta olduğunu belirterek "Bildiğiniz gibi İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu projelerden biri olan Yeni Kimlik kartı projemiz 2017 yılı başından itibaren uygulamaya geçilmiştir Türkiye geneli itibariyle. Genel Müdürlüğümüz daha önce başlatmış olduğu bir çok proje başarıyla yürüyor. Kimlik kartı projemizde inşallah başarıyla yürüyecektir. Her projenin ilk aşamasında zaman zaman bir takım aksaklıklar söz konusu olabilir, sıkıntılar yaşanabilir. Uygulama alanı genişledikçe tedbirlerde ona göre alınmaktadır. Şuan vatandaşlarımızın seveceğini sandığımız bir kimlik, müracaatlar var ve genellikle orta yaş ve üzeri müracaatlar daha yoğunlukta gibi. Bakanlığımızın belirlediği 3-4 yıllık süre içinde bitirilmesi söz konusu. Diğer eski defter şeklindeki cüzdanlardan nüfus cüzdanına geçiş dönemimize benzer bir dönem olacak. Bu gün biz teknoloji ile çalıştığımız için belki daha hızlı bir geçiş yapacağız. Çünkü bizim vereceğimiz kimlik akıllı bir kimlik. Bizim verdiğimiz kimliğim taklidi tahrifatı başkası tarafından kullanılması mümkün olmayan bir kimlik" dedi.



Vatandaşlardan hoş görü bekliyoruz



Gerek devlet gerekse vatandaş açısından yeni kimliklerin fayda sağlayacağına vurgu yapan Demir"Faydaları olan ve e devlet projelerini destekleyen bir kimlik. Kişinin yerleşim yeri dahil kimlikte bütün bilgileri mevcuttur. Bir başkası tarafından okunması, alınması, kullanılması mümkün değildir. Kimlikler müracaat süresinden en erken 10 gün sonra kişilerin adreslerine posta yolu ile gönderilecektir. Şuana kadar dağıtımda her hangi bir aksaklık yaşanmadı. Vatandaşların hayatına kolaylık getirecek rahat taşıyabileceği kimlik sahibi olacak. Yeni kimlik kartını almak için 1 biyometrik fotoğraf ile birlikte ellerindeki kimlikleriyle müracaat ettiklerinde bedeli olan 16 lira alınacaktır. 15 yaşını doldurmuş kişilere mevcut kimliklere fotoğraflar yapışacak ama isteyen vatandaşlarımızın çocuklarının fotoğrafı müracaatları alınabilecektir. Yeni başlanan bir projedir, vatandaşlarımızdan kamuoyundan bu konuda hoş görü bekliyoruz. Personelimiz bu konuda olağan üstü bir gayretle çalışmaktadırlar. Yılbaşından itibaren bu güne kadar ilimiz genelinde 15 bine yakın müracaat alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar daha da yükselecektir" şeklinde konuştu. - BALIKESİR