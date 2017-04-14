Balıkesir'de 137 Su Tankeri Dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçedeki 130 kırsal mahalleye 137 çok amaçlı su tankeri dağıttı.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Deposunda, tanker dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, nisan ayı ile birlikte yangınlarının arttığını, bu amaçla kırsal mahallelere su tankeri dağıttıklarını söyledi.



Konuşmasında 2 gün sonra yapılacak olan referandum a değinen Uğur, Türkiye'nin istikrarı için anaya değişikliğinin şart olduğunu belirtti.



Anayasa değişikliği ile hizmetlerin daha da hızlanacağını dile getiren Uğur, şunları kaydetti:



"Ülkede istikrar olduğu zaman ekonomik istikrarda oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Milleti ülkesini seven. Milliyetçi ve değerlerine bağlı bir ülkemiz var. Hal böyle olunca darbeler, kalkışmalar hepsi vız geliyor tırıs gidiyor. İnşallah yarından sonra yapılacak halk oylaması ile de milletimiz bir karar daha verecek.



Anayasa'da yapılacak değişiklik ile ülkede istikrar kalıcı olacak. Milletvekili transferi, güven oylaması görüşmeleri, hükümeti düşürme çalışmaları, bütçe oylamasında hükümeti düşürme kalkacak. Türkiye'de çatışma olmasın, istikrarsızlık olmasın, milletvekilleri daha güçlü olsun tüm istediğimiz bu."



Konuşmanın ardından mahallelere tahsis edilen yeni su tankerleri teslim edildi.