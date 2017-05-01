Balıkesir'de 1 Mayıs Kutlaması Sönük Geçti

1 Mayıs İşçi Bayramı Balıkesir'de de utlandı.



Balıkesir'deki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları geçen yıllara nazaran sönük geçti. Çarşamba Pazarı yanında toplanmaya başlayan sedika üyeleri, daha sonra hep birlikte sloganlar atıp, marşlar söyleyerek Kuva-yi Milliye Meydanı'na kadar yürüdü. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı meydana vatandaşlar üst araması yapılarak alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk-İş Balıkesir İl Temsilcisi Ahmet Demirer, sendikalar adına bir basın açıklaması yaptı. 1 Mayıs 1886 günü sekiz saatlik iş günü hakkı için sürdürülen mücadelenin başlangıcı olan bu günde yine meydanlarda olduklarını söyleyen Demirer, "1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz emekçiler olarak, din, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi, ülkemizin diğer şehirlerinde işçiler meydanlarda" dedi.



Konuşmanın ardından gruplar halaylar çekti. Kutlama olaysız bir şekilde sona erdi. - BALIKESİR