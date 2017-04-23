Balıkesir CHP İl Örgütü'nden Milli Egemenlik Yürüyüşü
BALIKESİR'de, CHP Balıkesir İl Başkanlığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle 'Milli Egemenlik Yürüyüşü' düzenledi.
BALIKESİR'de, CHP Balıkesir İl Başkanlığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle 'Milli Egemenlik Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 200 kişilik grup 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. CHP Balıkesir İl örgütü bugün kentte yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ardından akşam saatlerinde 'Milli Egemenlik yürüyüşü' gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 200 kişilik grup, Balıkesir Tren Garı önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Dev Türk Bayrağı'nın da taşındığı yürüyüşte grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene", "Atatürk gençliği görev başında" sloganları attı. Atatürk Parkı'na ulaşan grup, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Atatürk Parkı'nda vatandaşlara seslenen ve tek adamlığa karşı olduklarını belirten CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, "23 Nisan 1920 bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu meclis bizim için çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk gerek Erzurum, gerek Sivas kongrelerinde milli mücadeleyi bir meclis ile birlikte yönetti. Asla tek adam olma niyetinde olmayıp, milli mücadeleyi bir ortak akılla yürütmeye çalıştı. 16 Nisan da yapılan referandumda anayasa değişikliği kabul edilmiş olsa da tek adam yönetimine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Etkinlik Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından sona erdi. - Balıkesir