Balıkesir-Çanakkale Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan yağış sonucu Havran Çayı'nın taşması nedeniyle Balıkesir-Çanakkale karayolunu kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.



Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ı içine alan Edremit Körfezi'nde dün akşam başlayan şiddetli yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Şiddetli yağış ve Havran Çayı'nın taşması nedeniyle Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle Havran'dan Balıkesir istikameti kısmında yolda oluşan su birikintileri yüzünden araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Bazı araçlar, motor kısmına su girmesi nedeniyle yolda kaldı.



Karayolları ekipleri, yoldaki kaldırımı kırarak, yolda biriken suyu temizleme çalışmalarına başladı.



Çayın taşması sonucu civardaki bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.