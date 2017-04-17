Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Engel Tanımıyor

GARANTİ Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, lider Beşiktaş RMK Marine'den sonra Galatasaray'ı da yenerek bu sezon 14'üncü galibiyetine imza attı.



Haftaya 13 galibiyetle beşinci sırada başlayan Balıkesir temsilcisi, 15 galibiyetle üçüncü sırada yer alan güçlü rakibini Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda ağırladı. Taraftarının da desteği ile müthiş bir performans sergileyen Büyükşehir Belediyesi, rakibini 49 sayı farkla 83-34 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.



"Beşiktaş'tan sonra Galatasarayı da evimizde yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Antrenör Alper Şentürk, "Mükemmel bir oyun sergileyen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Daha önce Beşiktaş'ın namağlup unvanına son vermiştik. Bu kez de ligde üçüncü sırada yer alan Galatasaray'ı farklı yenerek, ilk 4 iddiamızı güçlendirdik. Son iki haftada Yalova Ortopedik Engelliler Spor Kulübü ve Elig Avukat Bürosu Engelli Yıldızlar takımı ile karşılaşacağız. Bu maçları da kazanmak ve ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz"dedi.



- Balıkesir