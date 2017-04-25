Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı.
Nisan ayı 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan'ın başkanlığında yapıldı. Tutanak özetinin meclis onayına sunulduğu toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle daire amirleri katıldı. Üçüncü birleşiminin 27 Nisan Perşembe günü saat 15.00'da toplanmasına karar verildi. - BALIKESİR