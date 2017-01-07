Balıkesir-Bursa Yolunda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Balıkesir'de tipi şeklinde yağan kar nedeniyle gece trafiğe kapanan Balıkesir-Bursa karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



Balıkesir'de gece yağan kar nedeniyle kamyon ve tırın kayması sonucu kapanan yolda ulaşım sabah saatlerinde tekrar sağlanmaya başladı. Susurluk mevkiindeki tırın çekicilerin yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, tır ve kamyonların geçişine ise izin verilmiyor. - BALIKESİR