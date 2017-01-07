Balıkesir-Bursa Yolu Ulaşıma Kapandı

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı neticesinde Balıkesir-Bursa karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Balıkesir'de gece yarısı tipi şeklinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Bursa karayolunda bir kaç noktada ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Balıkesir'in Değirmenboğazı mevkii ve Susurluk ilçesinde bulunan şeker fabrikası mevkiinde TIR'ların kayganlaşan yolda makas atması sonucu Bursa istikametine ulaşım kapandı. Öte yandan Balıkesir Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Balıkesir şehir çıkışında TIR ve kamyon gibi benzeri araçların geçişine izin vermedi. Tipi şeklinde etsini sürdüren kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Bursa yolunda yaklaşık 5 cm kalınlığında karın biriktiği de gözlerden kaçmadı. - BALIKESİR