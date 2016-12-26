Balıkesir Bina Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Bina çatısında çıkan yangın korkuttu



BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Altınova Mahallesi İnönü Caddesi pazaryeri yanındaki 5 katlı bir binanın çatısında, bugün saat 13.30'da yangın çıktı. Bina çatısındaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede çatının yarısına yayıldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği yangına 3 arazöz ve 9 personelle müdahale etti. En alt katında mağazayla dairelerin bulunduğu apartmandaki yangın, korkulu anlara yol açtı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın; maddi hasara yol açtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.