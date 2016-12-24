Balıkesir Babasına Kızıp Evi Yaktı Iddiası

Babasına kızıp evi yaktı iddiası



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, babasıyla kaldığı apartman dairesinde yangın çıkardığı ileri sürülen 17 yaşındaki K.Ç, gözaltına alındı.



Edremit'in Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 116 numaralı 4 katlı binanın son katındaki daireden bugün saat 16.30'da dumanlar çıktığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına evin balkonundan ve yan binanın çatısından müdahale etti. Yangın sırasında konutta bulunan ev sahibinin oğlu K.Ç., komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İtfaiye yangın söndürdü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.



KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA



Anne ve babasının ayrı olduğu öğrenilen K.Ç.'nin babası Olcay Ç. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. K.Ç.'nin evi yakacağını söylediği, babasının evden ayrılmasının ardından da evde yangın çıkardığı ileri sürüldü. Alevlerin kısa sürede bütün odalara yayılması nedeniyle yangının birkaç noktada çıkmış olma ihtimali üzerinde durmasına yoıl açtığı belirtildi. İtfaiye tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken, K.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.