Balıkesir Ayvalık Kent Merkezinde Kar Sürprizi

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde kent merkezine son olarak 2014'te yağan kar yağışı, akşam başlayıp bugün de etkili oldu. Kent sokak ve caddeleri beyaza büründü.



Ayvalık'ta dün (cuma) akşam başlayan bu sabahta süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. En son 29 Aralık 2014'te yüzünü gösteren kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlarda tebessüm yarattı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi gösterdiği ilçede, kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ana arterde buzlanma sonucu maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Çamlık Mevkii'nde belediye otobüsü kayarak yol kenarına çıktı. Vatandaşlar buzlanan yollarda yürümekte zorlanırken, düşerek yaralanan çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.



Beyaza bürünen tarihi evlerin bulunduğu Ayvalık sokakları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar. kartopu oynadı. Hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.