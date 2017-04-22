Balıkesir Atık Sergisi ve Defilesi Ilgi Gördü

Atık sergisi ve defilesi ilgi gördü



BALIKESİR'in Karesi ilçesi'nde Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu 1-C Sınıfı öğretmeni Halise Bozgül ve 2-D Sınıfı öğretmeni Nazife Sayıt, atıklarla kirletilen çevre ve doğaya dikkat çekmek, atıkların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, atık sergisi ve atık defilesi düzenledi.



Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği atık sergisi ve defile büyük ilgi gördü. Pet şişelerden, naylon poşete, mukavvadan bozuk CD ve DVD'ye, okunmuş gazeteden kağıt bardağa kadar pek çok atık malzeme kullanılarak yapılan el işleri okul salonunda sergilendi. Sentetik çuval, gazete kağıdı, plastik kaşık, lateks eldiven atıklarından elde edilen giysiler ise defilede sergilendi. Okul salonunda yapılan etkinliğe Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay ve çok sayıda veli katıldı. Öğrenciler ve velileri, mukavva, koli, karton, boru, plastik, naylon poşet, sentetik çuval, pet şişe, gazete kağıdı, plastik tabak, plastik kaşık, kağıt bardak ve benzeri pek çok malzemeyle yaratıcılıklarını kullanarak kalemlik, şekerlik, sepet ve oyuncak yaptı. Ayrıca birbirinden güzel elbiseler dikildi, çok özel serginin kreasyonları hazırlandı. Defilede robotlar ve Ninja Kaplumbağa dikkat çekerken, Taş Devri çizgi filminin kahramanı Fred Çakmaktaş, unutulmaz otomobili ve eşi Vilma Çakmaktaş defilenin ilgi odağı oldu. Veliler, çocuklarının defiledeki performanslarını cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirdi.



ASLINDA PEK ÇOK MALZEME ATIK DEĞİL



2-D Sınıfı öğretmeni Nazife Sayıt, geri dönüşümün önemini öğrencilere anlatmak istediklerini belirterek, "Pek çok şey atık olarak değerlendirilip çöpe atılıyor. Aslında pek çok malzeme tekrar değerlendirilebilir. Çocuklara bunu öğretmek istedik. Atıklardan oyuncaklar yapılabildiğini gösterdik, atık kağıtların dönüşümle yeniden kazanılacağını gösterdik. Bu amaçla defile ve sergiyi hazırladık" dedi. 1-C Sınıf Öğretmeni Halise Bozgül de atıklar nedeniyle küresel ısınmanın hızla ilerlediğini, herşeyin gelişigüzel çevreye bırakılmaması gerektiğine vurgu yapmak için sergi ve defile gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozgül, "Nazife öğretmen atık konusuyla ilgili projesi olduğunu söyleyince ortak hazırlamaya karar verdik ve sınıfımızdaki öğrencilerimizi yönlendirdik. Atıklara, çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekmek istedik. Küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri doğaya fütursuzca bırakılan atıklar. Atık oranını ne kadar azaltırsak, küresel ısınmanın etkisi de o denli azalacak. Çocuklar geri dönüşecek malzemeyi kullansınlar, oyuncaklar yapsınlar. Buna dikkat çekmek istedik. Pek çok şeyin atık olmadığını bilmelerini istedik" diye konuştu.



Defile sonrası, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konkbay, sınıf öğretmenleri Halise Bozgül ve Nazife Sayıt'a çiçek verdi, başarılı sergi ve defile nedeniyle kutladı.