Balıkesir 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yaklaşık 112 Bin Hastaya Hizmet Verdi

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet Kocaöz, 2016 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdi. Balıkesir ilinde 44 istasyonla, 70 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile yaklaşık 112 bin hastaya hizmet verildi.



Üstün teknolojik imkanlara sahip 112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Kocaöz "Ülkemizde geçmişi yaklaşık 20 yılı bulan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, bu sürede hızla gelişmiştir. Bugün son derece donanımlı kara ambulansları, kar paletli ambulanslar, helikopter ambulansları, uçak ambulansları, deniz ambulansları ve motorize ekiplerle hizmet veren, güçlü teknolojik alt yapıları kullanan, donanımlı ve iyi eğitimli sağlık personellerinden oluşan, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır."dedi.



"2017 Yılı Hedefi 50 İstasyon"



Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet Kocaöz 2016 yılında yaklaşık 112 bin hastaya hizmet verdiklerini ifade ederek "Balıkesir olarak Sağlık Bakanlığının sağladığı imkanları iyi değerlendiriyoruz. Bu imkanları Balıkesirli vatandaşlarımızın en iyi hizmeti almaları için kullanıyoruz. 2016 yılında toplam 111 bin 280 112 Ambulans ekiplerimizle müdahale ettik ve hastamızı hastanelerimize en kısa zamanda ulaşmasını sağladık. Yine bu hastalarımızın 13 bin 006'sını hastaneler arasında, hastanın şikayetine uygun bölümleri olan ilimiz hastanelerine naklettik. İl dışına sevki yapılan bin 565 hastanın nakli yine 112 ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. 2012 yılında 22 istasyon ile yılda 57 bin hastaya hizmet verilirken bugün 44 istasyonla, 70 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile 111 bin 280 hastamıza hizmet verdik. Hedefimiz ise 2017 yılı içinde 50 istasyona ulaşmak. Böylece çok daha kısa sürede daha fazla vatandaşımıza ulaşabileceğiz."dedi.



"Kara, Hava, Deniz, Kar Paletli ve Motorize Ambulans ile hizmet veriyoruz"



Yaz yoğunluğunda ekip sayısının artırıldığının altını çizen Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Kocaöz "İlimizin yaz aylarında artan nüfusu ile birlikte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için, körfez bölgesinde istasyon sayımızı arttırıyoruz. 2016 yaz döneminde istasyon sayımızı 49'a çıkardık. Ayrıca temmuz ayından itibaren bir adet motorlu 112 Ekibi ile körfezde olay yerine çok daha hızlı ulaşarak sağlık hizmeti sunduk. Motorlu ekibimiz üç aylık sürede 267 vakaya hızla ulaşarak yerinde müdahale etti. Yine adalar ve körfezde 112 deniz ambulansı ile 633 hastanın naklini gerçekleştirdik. Bu hastaların nakillerini sağlarken temel hedefimiz, hastaya en kısa zamanda ve en güvenli şekilde ekiplerimizin ulaşmasını sağlamaktır. Daha iyi 112 hizmeti sunabilmek için, vatandaşlarımızın 112 acil telefonlarını gereksiz meşgul etmemesi ve trafikte ambulansa yol vermesi gerekiyor. 2016 yılında 112 Komuta Merkezimize 894.331 çağrı aldık. Bu aramaların yalnızca % 12'si gerçekten acil vakalar tarafından yapıldı ve en kısa zamanda ekiplerimiz olay yerine ulaştırıldı. Ancak aramaların % 88'i gereksiz aramalardan oluşmuştur. Bu gereksiz aramalar, gerçek ihtiyacı olan hastaların 112 hatlarına ulaşmasında gecikmelere neden olmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın, 112'yi gerçekten acil durumlarda aramalarını bekliyoruz"dedi.



Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Kocaöz "Balıkesir halkının da desteği ile her zaman daha da güzel, kaliteli acil sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bu nedenle her şart ve koşulda yılmadan, gayretle, özveriyle çalışan 112 acil sağlık personellerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."dedi. - BALIKESİR