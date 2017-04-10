Balıkçıların Umudu 1 Eylül'e Kaldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balık işletmeciliği yapan Erden Özpamuk, balıkçıların son demlerini yaşadığını, bu yılın istedikleri gibi gitmediğini ve yeni sezona umutları olduğunu kaydetti.



Lüleburgaz'da balık işletmeciliği yapan Erden Özpamuk, balık sezonun 14 Nisan gecesi kapanacağını söyledi. İyi bir sezon geçirmediklerini söyleyen Özpamuk, "14 Nisan gece saat 00.00'dan sonra av yasağı başlıyor. Balıkçılar son demlerini yaşıyorlar. Balıkçılar iyi bir sezon geçirmediklerinden dolayı denize açılan kayıklar ve satıcılar umduklarını bulamadılar. Çoğu balıkçı paydos edip kayıklarını bağladılar. Bunun nedeni denizler de balık olmayışı. Yılbaşından sonra denizlerde balıkların az olmasından dolayı fiyatların artmasına neden oldu. Bu da vatandaşlar için iyi olmadı. Fiyatlar yüksek olunca satışlarda beklenilen kadar olmadı" dedi.



"Dileriz 1 Eylül'de denizlerde bol miktarda balık olur"



Umutlarının 1 Eylül'e kaldığını kaydeden Özpamuk, "Dileriz 1 Eylül'de denizlerde bol miktarda balık olmasını bekleriz. Bereketli bir sezon geçirmeyi ve vatandaşların balığa doymasını istiyoruz. İnşallah yeni sezona güzel başlarız ve öyle devam eder. Lüleburgaz'da şu anda en çok istavrit ve hamsi satıyoruz. Vatandaşlarımızın sezon kapanmadan önce balık yemesini tavsiye ediyoruz. Şu anda hamsi 15 TL, tekir 30 TL, uskumru 15 TL, istavrit 25 TL, sarıkanat-çinekop 50 TL, levrek-çupra- somon 30 TL ve ithal donmuş uskumru tane 5 TL'ye satıyoruz" şeklinde bilgi verdi. - KIRKLARELİ