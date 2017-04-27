Balıkçılar Bursa'da Yarışacak

Türkiye'nin en önemli balıkçıları, Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin (MCC DER) düzenleyeceği atış (casting)yarışmasında Bursa'da buluşuyor. Samanlı Köy Merası'nda 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70 yarışmacı katılacak. Acemi, usta, spod ve isabetli kategorilerinde kıyasıya mücadelelere sahne olacak etkinlik festival havasında geçecek.

TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK

Yarışmanın Bursa'da ilk defa düzenlendiğini aktaran MCC DER Başkanı Selçuk Şimşek, "İnsanların en önemli hobilerinden birisi olan balıkçılığın geliştirilmesi, bilinçli ve kurallara uygun avcılık konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlediğimiz etkinliğimiz, amatör sportif balık avcılığının kamp esaslarına dayalı yönlerini, farklı boyutlarını, doğa sevgisinin yerleşmesi konusunda ciddi katkı sağlayacaktır. Kendi alanlarında uzman yarışmacıların yansıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek yüzlerce misafirimiz Yıldırım'ın ve Bursa'nın tanıtımına da katkı sağlayacak" dedi.