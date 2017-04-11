Balıkçı Eşleri İçin, 'Ağ Donanımı ve Tamiri' Kursu Açıldı

RİZE'de balıkçı eşleri ve ev hanımlarının su ürünleri sektörüne kazandırılması için, 'Av araçlarının kadın eliyle donanımı ve tamiri' projesi geliştirildi. Proje kapsamında açılan kursta kadınlara balık ağı donanımı ve tamiri eğitimi verilmeye başlandı.



Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile balıkçı eşleri ve ev hanımlarına yönelik kurs açıldı. Başlatılan girişimle, su ürünleri sektöründe kadınların da yer almasını sağlayarak fırsat eşitliği oluşturulması, kadınlara ağ tamiri ve donamı konusunda mesleki eğitim vererek uzmanlaşmalarının sağlanması ve proje sonunda açılacak Balık Ağları Donanımı ve Tamiri Atölyesi ile de istihdama kavuşturulmaları amaçlandı.



128 SAAT EĞİTİM VERİLECEK



Halen 23 kadının katıldığı ve toplam 128 saat olarak gerçekleşecek kursun 50 saatlik bölümünde teorik olarak ağ donanımı ve tamiri, 78 saatlik uygulama eğitiminde ise barbun, mezgit ve kalkan ağlarının tamiri ve donanımı öğretilecek. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerince eğitim verilen kursiyerlerden başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar sunulacak. Ağ donanımı ve tamiri konusunda sertifikalı uzman sıfatını alacak olan kadınlar, açılacak olan Balık Ağları Donanımı ve Tamiri Atölyesi'nde istihdam edilerek iş başı yapacak.



- Rize